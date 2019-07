"Les mandamos la ropa deportiva y el banderín, que era lo importante porque decían que iban a plantar la bandera. Cuando estuvieron en un evento en Argentina ellos nos dijeron que lo llevaron en la cápsula, obviamente que no pudimos verificarlo nunca. Los tipos estaban encantados con Independiente porque realmente había sido el único club del mundo que tuvo ese gesto", rememora Lisnovsky que en esa época tenía 37 años."Yo de inglés mucho no entendía, pero nos manifestó eso: "Llevamos el banderín de Independiente en la cápsula". No sabemos si fue como cábala o qué. No tuvo otro en el mundo la idea de Independiente".