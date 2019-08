A pesar de ser un año delicado para Argentina (2001), quedó maravillado con la naturaleza y también con la gente: "Me recuerda a la Italia de los 70, que estaba mejor que ahora. Acá la gente tiene muchos problemas económicos pero eso no la va a dividir. En Italia se agranda la grieta y sube el racismo, algo que me da asco". Otra frase suya hace tomar dimensión de lo que disfruta pasearse por Sudamérica y específicamente por Buenos Aires: "Mi primer lugar en el mundo es acá. El segundo es Turín".