Diego Maradona es uno de los que está "enamorado" del ex Roma. Y lo volvió a dejar en claro en comunicación con radio La Red. "De Rossi me llenó el alma. Un tipo millonario, que podría elegir cualquier lugar del mundo para ir a descansa, viene acá, a ver a La Doce, a ver la Bombonera, a elegir Argentina…", resaltó el ex capitán de la Selección, quien se encuentra en plena rehabilitación luego de haberse sometido hace una semana a una operación en la rodilla derecha, donde se colocó una prótesis especial.