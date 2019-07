"Yo soy hincha de la Roma desde siempre, mi corazón es de la Roma. Pero me gusta muchísimo Boca desde chico por Maradona. Me enamoré del estadio y de la pasión de los hinchas", había declarado hace un tiempo De Rossi, cuando la posibilidad que le abrió Nicolás Burdisso, ex compañero suyo en el club de la capital italiana y hoy a cargo del fútbol del "Xeneize", todavía era una utopía.