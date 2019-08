"El día que debute me voy a empastillar para que no me agarre un ataque. Cuando era chico íbamos juntos a la cancha, y yo le decía 'mirá cuando estés ahí' y él me contestaba 'dejá de flashear, vieja'", contó la "Tota" cuando el "Toto" recién había arribado a la ribera. Pues bien, frente a Huracán hizo su presentación y dejó buenas sensaciones. Y ante Paranaense ya comenzó a pagar cada dólar que el club apostó por él.