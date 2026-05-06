Muere Xóchitl Vigil, ex esposa de César Bono y actriz de 'Hogar Dulce Hogar' y 'Rebelde'

El fallecimiento de Xóchitl Vigil, reconocida actriz de televisión mexicana, genera conmoción en la comunidad artística nacional y entre sus seguidores (Archivo)

El fallecimiento de Xóchitl Vigil, actriz de televisión mexicana reconocida por su participación en producciones como ‘Hogar Dulce Hogar’ y ‘Rebelde’, ha causado conmoción entre sus colegas y el público. Su muerte, confirmada este 6 de mayo, deja un vacío en la memoria colectiva de quienes siguieron su carrera y su vida privada ligada a figuras como César Bono.

Carrera de Xóchitl Vigil en la televisión mexicana

La carrera de Xóchitl Vigil se consolida en 1974 con su incorporación a ‘Hogar Dulce Hogar’, un clásico de la comedia mexicana. En ese programa, compartió escena con César Bono y su hija María Rosa, consolidándose como un rostro conocido y apreciado en el ambiente televisivo. Su recorrido artístico incluyó diferentes géneros y formatos, consolidando un perfil versátil y cercano al televidente.

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Entre las producciones en las que participó destacan:

‘Hogar Dulce Hogar’

‘Mujer, casos de la vida real’

‘Clase 406’

‘Alguna vez tendremos alas’

‘Rebelde’

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Xóchitl Vigil alcanzó popularidad desde los años setenta en programas como ‘Hogar Dulce Hogar’ y ‘Rebelde’, marcando a varias generaciones (Archivo)

En ‘Rebelde’, Vigil interpretó a Rosa Fernández, madre del personaje de Maite Perroni, ‘Lupita’, lo que le permitió conectar con una nueva generación y seguir vigente en la pantalla chica. Su trabajo se caracterizó por dar vida a personajes familiares y accesibles, y por su capacidad para adaptarse a diferentes estilos.

El vínculo entre Xóchitl Vigil y César Bono

Además de su vida profesional, Xóchitl Vigil es recordada por su relación con el actor mexicano César Bono, con quien estuvo casada durante trece años y formó una familia junto a sus hijas María Rosa y Sol Queijeiro. La noticia de su fallecimiento provocó una reacción emotiva de Bono, quien compartió el dolor que atraviesa tras perder a la madre de sus hijas.

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En palabras de César Bono: “Yo me casé dos veces, bendito sea Dios, solo fueron dos. En el primer matrimonio tuve dos hijas mujeres; ayer murió la mamá de esas dos hijas. Y hablé de que uno trabaja para su mujer y para sus hijas, y me dolió mucho, como me está doliendo ahorita”, expresó visiblemente conmovido.

El vínculo personal y profesional entre Xóchitl Vigil y César Bono fue relevante; la pareja formó una familia y mantuvo buena relación tras su separación (Archivo)

La relación entre Vigil y Bono se mantuvo en buenos términos, incluso después de su separación, enfocándose ambos en el bienestar de sus hijas. En entrevistas previas, Bono señaló que el fin de su matrimonio estuvo motivado por el desgaste natural de la relación, descartando la existencia de infidelidad u otros conflictos:

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“¿Infidelidad? De mi parte no, es que al principio oyes campanitas, luego dejas de oírlas y luego dejas de sentir mariposas en el estómago y luego tienes que terminar”.

No se han revelado las causas oficiales del fallecimiento de Xóchitl Vigil, por lo que el enfoque se mantiene en su trayectoria y su aporte a la televisión mexicana (IG)

No se han precisado detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento, por lo que el enfoque permanece en su carrera y en el cariño que recibió de quienes compartieron proyectos y vivencias con ella.

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Hasta ahora, familiares y personas cercanas no han brindado información adicional y la atención se mantiene en el reconocimiento a su trayectoria.