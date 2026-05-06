La selección Colombia de sordos va por el título del Futsal Panamericano: este es el camino

La Selección Colombia Masculina inició con contundencia su camino en el Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos San Juan 2026 - crédito CADES

La selección Colombia Masculina tuvo un arranque demoledor en el Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos San Juan 2026, tras golear 11-2 a Perú en el Estadio Aldo Cantoni, en la segunda jornada del certamen continental.

El equipo nacional continuará su camino el miércoles 6 de mayo cuando enfrente a Argentina a las 8:00 p.m. (hora Colombia), en un duelo clave por el liderato. Posteriormente, jugará el jueves 7 de mayo a las 12:00 m. y cerrará su participación el viernes 8 de mayo frente a Paraguay a las 3:00 p.m.

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Con un formato Todos contra Todos, cada punto será determinante, y la diferencia de gol podría jugar un papel clave en la definición del campeón. Colombia ya dio el primer golpe con autoridad; ahora deberá sostener el nivel y confirmar en cancha su aspiración de quedarse con el título continental.

El torneo, que se disputa del 4 al 8 de mayo en territorio argentino, reúne a las selecciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Colombia, y no solo entrega el título panamericano, sino también cupos a los próximos Juegos Sordolímpicos. El combinado nacional es dirigido por el técnico Juan Carlos Muñoz.

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Ellos son la selección Colombia de fútbol de salón para sordos - crédito Fecoldes Colombia

Un primer tiempo parejo y vibrante

En el partido ante Perú, desde el inicio, Colombia mostró una propuesta ofensiva clara basada en la presión alta, la recuperación rápida y el juego directo. La apertura del marcador llegó al minuto 8:50, tras una jugada colectiva que terminó con un remate al palo y el oportuno rebote que capitalizó Zuleta para el 1-0.

Minutos después, el mismo Zuleta amplió la ventaja (2-0) al aprovechar un error en salida de Perú, imponiéndose físicamente y definiendo con calidad ante el arquero rival.

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Sin embargo, Perú reaccionó. Bellodas descontó al 5:09 tras una jugada iniciada desde campo propio y en la que incluso participó el arquero peruano en ataque, dejando el marcador 2-1.

Colombia arrancó con autoridad su camino en el Panamericano de Futsal de Sordos. Una actuación contundente dejó claro que va en serio en el torneo - crédito CADES

Colombia respondió con una jugada preparada que terminó en un potente remate de Tamayo desde media distancia para el 3-1. Aun así, el conjunto peruano volvió a acercarse en el marcador con gol de Montenegro (3-2) tras un contragolpe bien ejecutado.

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El primer tiempo terminó con ventaja colombiana, pero con un trámite abierto y de ida y vuelta, en el que ambos equipos mostraron intensidad y ambición ofensiva.

Avalancha ofensiva en el segundo tiempo

En la segunda mitad, Colombia marcó diferencias con contundencia. Rojas anotó el 4-2 tras un rebote en el área, y desde ese momento el equipo nacional tomó el control total del partido.

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Agudelo amplió la ventaja con un remate cruzado (5-2), y segundos después Tamayo volvió a aparecer con otro disparo de media distancia para el 6-2.

El dominio colombiano se consolidó con una gran jugada colectiva que terminó en el gol de Paredes (7-2), tras asistencia de Tamayo. En el tramo final, la tricolor mantuvo la intensidad y amplió la goleada con anotaciones de Puello, Cajeras, nuevamente Tamayo y Rojas, sellando el contundente 11-2.

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Colombia comenzó con 11 goles y el pie derecho en el Campeonato Panamericano de futsal de sordos San Juan 2026 - crédito @fecoldes1976/Instagram

Un inicio que ilusiona

Con este resultado, Colombia no solo suma sus primeros puntos, sino que también envía un mensaje claro a sus rivales, respaldado en su diferencia de gol, primer criterio de desempate en el torneo.

Además del resultado, el equipo dejó sensaciones positivas en lo colectivo: presión organizada, rotación constante y eficacia frente al arco. La contundencia ofensiva y la capacidad de reacción tras los goles de Perú evidencian un grupo sólido y bien trabajado.

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En otros resultados de la jornada, Brasil venció con autoridad a Uruguay por 15-1, consolidándose también como uno de los favoritos al título.

El campeonato, que celebra su tercera edición y por primera vez se realiza en la provincia de San Juan, cuenta con entrada libre para el público y transmisión a través de DEPORTV y plataformas digitales.

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