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Santos buscaría el regreso de Jordan Carrillo: de esta manera los laguneros pueden quitárselo a Pumas

El mediocampista sinaloense está viviendo un Clausura 2026 brillante, ganándose el cariño de la afición universitaria

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Santos estaría considerando seriamente repatriar a Carrillo este mismo verano tras su destacado paso con Pumas con la intención de que encabece en la cancha su nuevo proyecto deportivo. (REUTERS/Henry Romero)
Santos estaría considerando seriamente repatriar a Carrillo este mismo verano tras su destacado paso con Pumas con la intención de que encabece en la cancha su nuevo proyecto deportivo. (REUTERS/Henry Romero)

El futuro de Jordan Carrillo se ha convertido en uno de los temas más comentados en la Liga MX. Tras un semestre brillante con Pumas, el mediocampista podría regresar antes de lo previsto a Santos Laguna, club dueño de su carta.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial, la posibilidad está sobre la mesa y ya se habla de que Carrillo sería pieza clave en la reestructuración santista para el Apertura 2026.

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Santos Laguna mantiene el control de la carta de Jordan Carrillo y podría terminar el préstamo con Pumas antes de finalizar su contrato. (Instagram/ @jordancarrillo10)
Santos Laguna mantiene el control de la carta de Jordan Carrillo y podría terminar el préstamo con Pumas antes de finalizar su contrato. (Instagram/ @jordancarrillo10)

El adelanto lo dio el periodista especializado Daniel Estrada, quien señaló que el préstamo podría reducirse a tan sólo seis meses.

Contexto del préstamo de Jordan Carrillo

El acuerdo entre Pumas y Santos se firmó por un año, pero sin opción de compra. Esto significa que:

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  • Santos conserva el control total de la carta del jugador.
  • Existe la facultad de terminar la cesión de manera anticipada.
  • Para hacerlo, Santos tendría que compensar económicamente a Pumas por romper el contrato antes de tiempo.
El posible regreso anticipado de Jordan Carrillo a Santos Laguna se vería impulsado por la reestructuración deportiva tras la venta de Atlas por Grupo Orlegi. (Foto: Kareem Elgazzar-USA TODAY Sports)
El posible regreso anticipado de Jordan Carrillo a Santos Laguna se vería impulsado por la reestructuración deportiva tras la venta de Atlas por Grupo Orlegi. (Foto: Kareem Elgazzar-USA TODAY Sports)

Así, aunque el plan inicial era que Carrillo permaneciera todo el 2026 en Ciudad Universitaria, la directiva lagunera tiene la puerta abierta para repatriarlo este mismo verano.

Rendimiento con Pumas

Durante el Clausura 2026, Carrillo recuperó protagonismo y ha demostrado por qué es considerado uno de los talentos más prometedores del futbol mexicano:

  • 19 partidos disputados entre Liga MX, Liguilla y Concachampions.
  • mil 224 minutos en cancha.
  • 4 goles y 3 asistencias, cifras que igualan lo que había logrado en Santos en 99 partidos.
  • Actuaciones determinantes, como su gol en la ida de cuartos de final contra el América.
La explosión futbolística de Carrillo en Pumas lo ha convertido en uno de los jóvenes talentos más prometedores de la Liga MX. REUTERS/Henry Romero
La explosión futbolística de Carrillo en Pumas lo ha convertido en uno de los jóvenes talentos más prometedores de la Liga MX. REUTERS/Henry Romero

Su explosión en Pumas ha generado expectativa y cariño entre la afición universitaria, que ahora lo ve como uno de sus principales referentes. Sin embargo, esa misma evolución es lo que ha despertado el interés inmediato de Santos.

Santos y la reestructuración

La intención de Santos de traer de vuelta a Carrillo respondería a un contexto mayor:

  • Tras la venta de Atlas, Grupo Orlegi busca reorganizar su proyecto deportivo.
  • Carrillo sería visto como un pilar estratégico para el Apertura 2026.
  • La directiva consideraría que su regreso puede ser el inicio de un nuevo ciclo con jóvenes de calidad.
La afición universitaria espera la permanencia de Carrillo, pero en Santos ya lo visualizarían como figura clave para el próximo torneo. REUTERS/Henry Romero
La afición universitaria espera la permanencia de Carrillo, pero en Santos ya lo visualizarían como figura clave para el próximo torneo. REUTERS/Henry Romero

En este sentido, Carrillo no sólo sería un refuerzo, sino un símbolo de la nueva etapa que Santos quiere construir. Aunque la decisión aún no es oficial, la posibilidad se presenta como un escenario real y ya se discutiría seriamente en los pasillos de la Comarca.

Por ahora, todo apunta a que los laguneros podrían ejercer su derecho de retorno anticipado. La afición universitaria permanecerá a la espera de que el sinaloense se quede, pero en la Comarca ya lo visualizarían como protagonista.

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