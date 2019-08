El DT también reveló una charla que mantuvo con el uruguayo mientras disputaba la Copa América en Brasil. "Me decía que le resulta muy difícil irse de Boca. Le cuesta mucho dejar un lugar como este y no volver a sentir lo que se siente en esta cancha. Yo le dije 'guerrillero', andate pero dejame en cuartos. 'Quedate tranquilo que no tengo dudas de que vamos a estar en cuartos", me respondió".