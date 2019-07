"¿Boca o River? No, no es lo mismo. Fantaseando un poco… Yo soy hincha de la Roma desde siempre, mi corazón es de la Roma. Pero me gusta muchísimo Boca desde chico por Maradona". De Rossi nació en el año 83, dos años después de que Diego cumpliera su primer ciclo en el Xeneize antes de ser transferido al Barcelona español. Sin embargo, cuando tenía 12 años pudo ver en vivo -por televisión- el retorno del Diez a la Bombonera.