No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

Baliza V-16 (Europa Press)

Un conductor ha sido sancionado con 200 euros tras ser interceptado en un control de tráfico por no disponer de un sistema para reparar un pinchazo, a pesar de llevar en el vehículo la baliza V-16 de emergencia, según lo han recogido medios como Regió7, la COPE o El Periódico.

Y es que como cualquier conductor sabe, hay mundo más allá de la baliza V-16 y el simple hecho de llevarla no puede eximir de cumplir el resto de obligaciones que marcan las leyes de seguridad vial. Según estos medios, el caso se enmarca en controles rutinarios de la Guardia Civil en los que se verifica no solo la señalización de emergencia, sino también el equipamiento obligatorio para afrontar averías básicas.

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En este supuesto, el conductor sí contaba con la baliza V-16, el dispositivo luminoso que ha sustituido a los triángulos de emergencia, pero no disponía de rueda de repuesto ni de kit antipinchazos, lo que habría motivado la sanción administrativa.

El kit antipinchazos

La obligación de contar con un sistema para reparar un pinchazo, ya sea una rueda de repuesto o un kit antipinchazos, viene recogida normativa española de tráfico. En concreto, el Reglamento General de Vehículos establece en su anexo XII que los turismos deben disponer de “una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo”.

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Este punto legal, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deja claro que no existe una única solución obligatoria, pero sí la exigencia de contar con algún medio efectivo para garantizar la movilidad del vehículo en caso de pinchazo.

La razón de esta exigencia es garantizar que un vehículo no quede inmovilizado en una vía pública sin posibilidad de desplazarse de forma segura tras una avería en los neumáticos. El propio reglamento contempla que este sistema puede ser una rueda de repuesto tradicional, una rueda de uso temporal o un kit de reparación que permita una solución provisional suficiente para continuar la marcha hasta un taller.

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En los últimos años, muchos fabricantes han dejado de incluir rueda de repuesto en los vehículos nuevos, justificando por motivos de espacio, reducción de peso y mejora de la eficiencia del consumo. Como consecuencia, el kit antipinchazos, que suele incluir un líquido sellador y un compresor, se ha convertido en la alternativa más habitual. Este sistema permite una reparación temporal del neumático, suficiente para circular hasta un taller cercano.

La baliza V-16

En cuanto a la baliza V-16, se trata de un dispositivo de señalización de emergencia que a partir del inicio de este año ha pasado a ser obligatorio en España como sustituto de los triángulos tradicionales. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), este sistema será el único medio legal para señalizar un vehículo inmovilizado en la calzada.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señala que aunque la baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero, habrá un periodo "flexible" y "razonable" en el que no se multará al que no la lleve.

Esta obligatoriedad está recogida en el Reglamento General de Vehículos, desarrollado mediante reales decretos que regulan los servicios de auxilio en vías públicas. Según esta normativa, desde su entrada en vigor en 2026, todos los turismos, furgonetas, autobuses y vehículos de transporte deberán llevar un dispositivo V-16 homologado y conectado.

El dispositivo debe cumplir además requisitos técnicos específicos: emitir una señal luminosa visible a 360 grados, funcionar durante un tiempo mínimo determinado y estar certificado por laboratorios autorizados como IDIADA o LCOE. La normativa también establece el modo de uso: en caso de avería o accidente, el conductor debe activar la baliza y colocarla en la parte más alta del vehículo, preferiblemente en el techo, sin necesidad de abandonar la calzada durante largos periodos.

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