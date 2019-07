-Es que está en todo, no deja pasar nada. Eso que decían que estaba perdido, que no entendía las cosas. Por favor… La tiene clarísima. "No doy más, tordo, operame", me dijo. Vino porque ya no podía más y ahora él sabe que con el tiempo también se vendrá la operación de la rodilla izquierda, porque lo va a necesitar. Pero la verdad es que fue un gusto, trabajamos muy tranquilos y el resultado fue el esperado.