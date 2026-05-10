La comunidad científica insiste en que el riesgo de contagio por hantavirus es muy bajo: “Lo peor de este brote ha sido el miedo”

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ya ha fondeado en el puerto de Granadilla, en Tenerife, mientras las autoridades españolas inician una operación de evacuación y repatriación bajo estrictas medidas de control sanitario.

La comunidad científica sigue lanzando mensajes de tranquilidad ante la crisis desatada por el brote de hantavirus que ha afectado al crucero MV Hondius, que ya ha fondeado en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde ha comenzado el desembarco del primer grupo de españoles. En ese sentido, el epidemiólogo Amós García, exmiembro del Comité Permanente para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es rotundo: “No hay peligro de contagio para la población”, ha asegurado en una entrevista en el Canal 24 horas de TVE.

“Debe prevalecer el discurso científico, porque lo peor en este brote no ha sido el brote en sí mismo, sino el miedo” que ha generado, ha explicado el experto, que también ha recordado que el hantavirus, aunque ha despertado viejos bulos y teorías conspiranoicas, no tiene nada que ver con el Covid. “Se trata de un virus conocido desde hace décadas”, ha detallado en TVE.

PUBLICIDAD

Respecto a posibles mutaciones, García ha explicado que un virus suele mutar cuando hay un número elevado de casos, lo que no ocurre en este brote, dado su carácter puntual y limitado al crucero. La posibilidad de que el virus mute y se vuelva más letal en este contexto es prácticamente nula, por lo que “no representa un riesgo para la población general”, ha insistido.

La hipótesis principal señala que el brote comenzó cuando algunos pasajeros estuvieron en una zona de Argentina donde hay presencia de ratones, que son los portadores habituales del hantavirus. Se cree que la infección inicial ocurrió allí, tras el contacto con estos roedores o sus excrementos. Más tarde, ya en el crucero, pudo haberse producido un contagio entre personas, tras situaciones de contacto muy estrecho y prolongado.

PUBLICIDAD

Los ciudadanos españoles evacuados del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla suben a los autocares de la UME. (Álex Rosa)

También son datos que invitan al optimismo los que ha ofrecido este domingo en el mismo puerto de Granadilla de Abona la ministra de Sanidad, Mónica García, que confirmado que ningún pasajero ha presentado síntomas compatibles con la infección. A esto se añade que la prueba PCR realizada a la paciente de 32 años ingresada en Alicante, quien compartió vuelo con la ciudadana holandesa infectada tras su viaje en el crucero y que falleció posteriormente, resultó negativa.

Por otro lado, queda pendiente conocer el resultado de la paciente considerada contacto por hantavirus y residente en Barcelona, que llegará este lunes al Hospital Clínico de la ciudad. Allí permanecerá aislada en una habitación individual mientras se le realizan pruebas PCR de sangre y saliva para determinar si contrajo el virus.

PUBLICIDAD

Desencuentro entre el Gobierno central y Ejecutivo de Canarias

La llegada del buque a Tenerife ha generado un nuevo desencuentro entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. Durante la madrugada, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comunicó que había ordenado prohibir la entrada y el fondeo del buque, pero la gestión de este puerto corresponde a la Administración General del Estado por su consideración de interés general, lo que limita las competencias autonómicas en este ámbito. Para ordenar la llegada y el fondeo del MV Hondius en Tenerife, la Marina Mercante se ha apoyado en el artículo 299 de la Ley de Puertos.

Imagen del crucero MV Hondius. (Álex Rosa)

La resolución justifica la decisión señalando que es necesario prestar asistencia sanitaria a bordo y que existen limitaciones para mantener a los pasajeros en el buque por más tiempo.

PUBLICIDAD

Pese a las diferencias, la evacuación de los pasajeros del crucero continúa y, tras los españoles, que ya se encuentran en el avión que los llevará a Madrid, han salido del barco un grupo de personas francesas. Varios autobuses de la Unidad Militar de Emergencias esperan en la explanada del puerto a los pasajeros para trasladarlos hasta el aeropuerto. El desembarco se está produciendo de forma escalonada y se hará en función de la disponibilidad de los aviones.