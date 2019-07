También dio su opinión acerca de lo que fue la última audiencia ante el TAS por su reclamo tras lo ocurrido en la previa del partido ante River por la Superfinal de la Copa Libertadores. "No me fui con ninguna expectativa. Siempre dijimos que los partidos hay que jugarlos dentro de un campo de juego pero queremos saber de quién fue la responsabilidad de lo que pasó. Por el artículo que está escrito sobre la responsabilidad, a Boca no se le permitió jugar los segundos 45 minutos en 2015. Creo que en Conmebol ha cambiado el criterio. Esto me preocupa porque quedaría un antecedente muy malo. El mensaje tiene que ser claro, que se especifique cuándo un club es responsable, sin depender de la distancia en la que se produzca el incidente. Porque si un club no es responsable no tiene que pasar nada y, si no, tiene que cambiar la reglamentación en cuanto a la responsabilidad de los clubes", manifestó exaltado.