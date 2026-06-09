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Ilia Topuria vs Justin Gaethje: día, hora y canal TV de la pelea por el título indiscutible de peso ligero en UFC Freedom 250

La Casa Blanca albergará uno de los eventos más históricos de las artes marciales mixtas. Conoce todos los detalles

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Ilia Topuria vs Justin Gaethje: día, hora y canal TV de la pelea por el título indiscutible de peso ligero en UFC Freedom 250.
Ilia Topuria vs Justin Gaethje: día, hora y canal TV de la pelea por el título indiscutible de peso ligero en UFC Freedom 250.

Se aproxima un enfrentamiento histórico en las artes marciales mixtas: Ilia Topuria y Justin Gaethje disputarán el título absoluto de peso ligero de la UFC. A continuación, todos los detalles del evento.

Programación del Topuria vs Gaethje: combate por el título de peso ligero

El combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje se realizará este sábado 14 de junio en la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, como parte del evento UFC Freedom 250.

El horario variará según el país y el desarrollo de las peleas previas. En Perú, la cartelera comenzará a las 19:00 horas, ya que esta edición no contará con estelares y preliminares.

Con respecto a otras naciones, comenzarán de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Estados Unidos, Chile, Bolivia y Venezuela; a las 21:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; y a las 2:00 horas de España (del lunes 15 de junio)

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Ilia Topuria y Justin Gaethje se enfrentarán en la Casa Blanca el domingo 14 de junio.
Ilia Topuria y Justin Gaethje se enfrentarán en la Casa Blanca el domingo 14 de junio.

Dónde ver el combate Ilia vs Gaethje

Paramount+ cuenta con los derechos de transmisión de la UFC y emitirá la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje en el UFC Freedom 250 a través de su plataforma.

El servicio ofrece distintos planes de suscripción, con tarifas que parten desde los 21.50 soles mensuales. Su cobertura estará disponible para Perú y otros países de Latinoamérica.

En Europa, las facultades de la UFC para 2026 pertenecen a Eurosport. Los eventos podrán verse por los canales Eurosport 1 y 2, disponibles en la plataforma DAZN.

Topuria estalló con Gaethje previo al combate

El cruce verbal entre Ilia Topuria y Justin Gaethje ha tomado fuerza fuera del octágono. El estadounidense calificó al hispanogeorgiano como “un pequeño imbécil molesto” e hizo comentarios sobre su vida personal, lo que generó una respuesta inmediata y más dura de lo habitual por parte del campeón.

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Durante el primer episodio de UFC Freedom 250 Embedded, Topuria señaló que Gaethje superó los límites aceptables en la promoción del combate. “Quédate con esto, Justin”, expresó el ‘Matador’ dirigiéndose a su rival.

El campeón explicó que su percepción de Gaethje cambió tras estos comentarios personales. “Pensaba que era un gran tipo. Pero desde que cruzó la línea personal, no va a tener mi respeto ni el de mi equipo”, afirmó.

Topuria fue más allá y anticipó un desenlace contundente para el enfrentamiento en el octágono de la Casa Blanca. “Todo lo que voy a necesitar son dos minutos contigo. Voy a ponerte a dormir delante de toda tu familia, delante de tu país y delante de todo el mundo”, declaró.

Estas afirmaciones evidencian la tensión creciente entre ambos luchadores en la antesala de un combate clave para la división.

El español y estadounidense tuvieron su primer cruce previo al UFC Freedom 250 .

La cartelera de la UFC Freedom 250

En la Casa Blanca se llevarán a cabo únicamente siete peleas, sin división entre combates estelares y preliminares. Además del enfrentamiento entre Ilia Topuria y Justin Gaethje por el título de peso ligero, Alex Pereira y Ciryl Gane disputarán el título interino de peso pesado.

  • Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Título indiscutido del peso ligero
  • Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Título interino del peso pesado
  • Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi
  • Josh Hokit vs. Derrick Lewis
  • Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler
  • Bo Nickal vs. Kyle Daukaus
  • Diego Lopes vs. Steve García

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