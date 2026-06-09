Ilia Topuria vs Justin Gaethje: día, hora y canal TV de la pelea por el título indiscutible de peso ligero en UFC Freedom 250.

Se aproxima un enfrentamiento histórico en las artes marciales mixtas: Ilia Topuria y Justin Gaethje disputarán el título absoluto de peso ligero de la UFC. A continuación, todos los detalles del evento.

Programación del Topuria vs Gaethje: combate por el título de peso ligero

El combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje se realizará este sábado 14 de junio en la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, como parte del evento UFC Freedom 250.

El horario variará según el país y el desarrollo de las peleas previas. En Perú, la cartelera comenzará a las 19:00 horas, ya que esta edición no contará con estelares y preliminares.

Con respecto a otras naciones, comenzarán de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Estados Unidos, Chile, Bolivia y Venezuela; a las 21:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; y a las 2:00 horas de España (del lunes 15 de junio)

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Ilia Topuria y Justin Gaethje se enfrentarán en la Casa Blanca el domingo 14 de junio.

Dónde ver el combate Ilia vs Gaethje

Paramount+ cuenta con los derechos de transmisión de la UFC y emitirá la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje en el UFC Freedom 250 a través de su plataforma.

El servicio ofrece distintos planes de suscripción, con tarifas que parten desde los 21.50 soles mensuales. Su cobertura estará disponible para Perú y otros países de Latinoamérica.

En Europa, las facultades de la UFC para 2026 pertenecen a Eurosport. Los eventos podrán verse por los canales Eurosport 1 y 2, disponibles en la plataforma DAZN.

Topuria estalló con Gaethje previo al combate

El cruce verbal entre Ilia Topuria y Justin Gaethje ha tomado fuerza fuera del octágono. El estadounidense calificó al hispanogeorgiano como “un pequeño imbécil molesto” e hizo comentarios sobre su vida personal, lo que generó una respuesta inmediata y más dura de lo habitual por parte del campeón.

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Durante el primer episodio de UFC Freedom 250 Embedded, Topuria señaló que Gaethje superó los límites aceptables en la promoción del combate. “Quédate con esto, Justin”, expresó el ‘Matador’ dirigiéndose a su rival.

El campeón explicó que su percepción de Gaethje cambió tras estos comentarios personales. “Pensaba que era un gran tipo. Pero desde que cruzó la línea personal, no va a tener mi respeto ni el de mi equipo”, afirmó.

Topuria fue más allá y anticipó un desenlace contundente para el enfrentamiento en el octágono de la Casa Blanca. “Todo lo que voy a necesitar son dos minutos contigo. Voy a ponerte a dormir delante de toda tu familia, delante de tu país y delante de todo el mundo”, declaró.

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Estas afirmaciones evidencian la tensión creciente entre ambos luchadores en la antesala de un combate clave para la división.

El español y estadounidense tuvieron su primer cruce previo al UFC Freedom 250 .

La cartelera de la UFC Freedom 250

En la Casa Blanca se llevarán a cabo únicamente siete peleas, sin división entre combates estelares y preliminares. Además del enfrentamiento entre Ilia Topuria y Justin Gaethje por el título de peso ligero, Alex Pereira y Ciryl Gane disputarán el título interino de peso pesado.

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Título indiscutido del peso ligero

Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Título interino del peso pesado

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi

Josh Hokit vs. Derrick Lewis

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus

Diego Lopes vs. Steve García