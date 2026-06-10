¿Alianza Lima y Universitario jugarán con su primer equipo en el debut por la Copa de la Liga 2026? Lo último que se sabe

La Copa de la Liga 2026, torneo creado para dar continuidad a los equipos de Primera y Segunda División durante el receso por el Mundial, comenzará este jueves 11 de junio. Hay mucha expectativa por el arranque.
En este escenario, los hinchas de Universitario de Deportes y Alianza Lima expresan dudas sobre la conformación de los equipos para el debut. El conjunto ‘crema’ enfrentará a Pirata FC, mientras que el cuadro ‘blanquiazul’ jugará ante Universidad César Vallejo en Trujillo.
Ambos clubes han decidido disputar este partido, y posiblemente el siguiente, con su equipo de la Liga 3, conformado por futbolistas de las divisiones menores.
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Esta medida responde a que el plantel profesional de Universitario y Alianza aún no se reincorpora a los entrenamientos. El regreso de los ‘merengues’ está fijado para el lunes 15 de junio, y el de los ‘íntimos’ para el lunes 22 de junio.
Alianza Lima otorgó un periodo de descanso más extenso a su plantel tras conquistar el Torneo Apertura. Por su parte, Universitario iniciará un proceso de reacondicionamiento físico solicitado por el técnico Héctor Cúper, con el objetivo de preparar al equipo para la disputa del Torneo Clausura.
Lo que debes saber de sus equipos de Liga 3
Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en el inicio de la Liga 3, con un empate sin goles en el estadio Alejandro Villanueva. Ambos equipos están integrados mayoritariamente por jugadores de las divisiones menores, algunos de los cuales ya han sido considerados en convocatorias del plantel profesional.
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Esta característica se acentúa en Alianza, que cuenta con dos futbolistas habitualmente convocados por Pablo Guede: el arquero Ángel de la Cruz y el delantero Geray Motta, quien destaca como principal referente del equipo.
En el caso de Universitario, son menos los jugadores promovidos que forman parte del plantel dirigido por Héctor Cúper. No obstante, el equipo cuenta con la presencia de un referente del club, Piero Alva, quien asumirá un rol clave como técnico en el debut de la Copa de la Liga.
Programación de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026
Jueves 11 de junio
- ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos | Grupo B | 15:00 horas | Estadio Víctor Montoya Segura
Viernes 12 de junio
- Unión Minas vs. ADT | Grupo E | 13:00 horas | Estadio IPD Huancayo
Sábado 13 de junio
- Pirata FC vs. Universitario de Deportes | Grupo D | Hora por confirmar | Estadio Mansiche
- Bentín Tacna Heroica vs. FBC Melgar | Grupo H | 15:30 horas | Estadio Jorge Basadre
- San Martín vs. Sport Boys | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil
- Carlos Mannucci vs. Alianza Atlético | Grupo A | 13:15 horas | Estadio César Acuña Peralta
- Comerciantes FC vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Villa Emprendedora CFC
- Deportivo Binacional vs. Cienciano | Grupo F | 18:30 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
Domingo 14 de junio
- Ayacucho FC vs. Los Chankas | Grupo G | 11:00 horas | Estadio Las Américas
- Alianza UDH vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio Heraclio Tapia
- César Vallejo vs. Alianza Lima | Grupo A | 15:30 horas | Estadio César Acuña
- Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 15 de junio
- Deportivo Llacuabamba vs. UTC | Grupo C | 13:00 horas | Estadio Municipal de Huamachuco
- Estudiantil CNI vs. Unión Comercio | Grupo J | 15:15 horas | Estadio por confirmar
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