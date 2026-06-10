Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Portugal se despidió de su público con una victoria 2-1 ante Chile en el Estadio Nacional do Jamor de Lisboa, en un amistoso que sirvió de preparación para el Mundial. Los goles de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes en el segundo tiempo sellaron el triunfo luso, que se vio empañado por la expulsión simultánea de Rafael Leão y el chileno Iván Román al cierre del primer tiempo.

La convocatoria de Colombia para el Mundial de 2026 reúne un valor de 360 millones de dólares, una cifra que la ubica entre las selecciones latinoamericanas más cotizadas, aunque todavía muy lejos de Portugal en el grupo K, que llega a 1.129 millones de dólares, según Transfermarkt .

Queda menos de una semana para el comienzo del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, y la expectativa es alta por lo que será la primera edición del certamen de selecciones de fútbol con 48 países.

31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Estados Unidos 0-2 Portugal

11:38 hs

Los lusos se despiden de su público previo al Mundial 2026

João Cancelo marcando al chileno Vicente Pizarro en el estadio Nacional de Lisboa-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

El partido se jugará el 10 de junio de 2026 en el estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria, Portugal, a partir de las 2:45 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn y de Disney Plus Premium.

El 6 de junio de 2026, la selección portuguesa derrotó por 2-1 a Chile en el estadio Nacional de Lisboa.

El primer gol de los ibéricos llegó gracias a la anotación de Gonçalo Guedes al minuto 58, y luego, Bruno Fernandes aumentaría la ventaja al 75. Al final del partido, el delantero Lucas Cepeda descontó al 90+2 para los chilenos.

El cuadro nigeriano por su parte, viene de empatar a dos goles ante la selección de Polonia, el 3 de junio de 2026, en el estadio PGN Narodowy de Varsovia.

El delantero Terem Moffi adelantó a los nigerianos al minuto 23, pero Kacper Potulski empató el juego al 45+1.