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Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

La selección de los escudos busca terminar su preparación previa al Mundial 2026 ante una de las potencias del continente africano

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El campeón de la Nations League se prepara a toda máquina para su debut ante República Democrática del Congo-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS
El campeón de la Nations League se prepara a toda máquina para su debut ante República Democrática del Congo-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso de la fecha FIFA entre Portugal y Nigeria.

12:26 hsHoy

Portugal superó a Chile en su último amistoso internacional antes del Mundial: Cristiano Ronaldo fue titular

Los dirigidos por Roberto Martínez derrotaron a la Roja por 2-1 con anotaciones de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes, y ahora tienen la mira puesta en el debut ante República Democrática del Congo

Portugal se despidió de su público con una victoria 2-1 ante Chile en el Estadio Nacional do Jamor de Lisboa, en un amistoso que sirvió de preparación para el Mundial. Los goles de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes en el segundo tiempo sellaron el triunfo luso, que se vio empañado por la expulsión simultánea de Rafael Leão y el chileno Iván Román al cierre del primer tiempo.

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12:10 hsHoy

Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras

Luis Díaz es el jugador más costoso de la Tricolor, mientras que Vitinha y João Neves comparten el primer puesto en la selección lusa, candidata al título

La selección Colombia está por fuera del top 20 de las selecciones más costosas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito AP y Reuters
La selección Colombia está por fuera del top 20 de las selecciones más costosas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito AP y Reuters

La convocatoria de Colombia para el Mundial de 2026 reúne un valor de 360 millones de dólares, una cifra que la ubica entre las selecciones latinoamericanas más cotizadas, aunque todavía muy lejos de Portugal en el grupo K, que llega a 1.129 millones de dólares, según Transfermarkt.

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11:57 hsHoy

Estos serán los uniformes que usará la selección Portugal para los partidos de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026: jugará con su camiseta principal

El cuadro luso dirigido por Roberto Martínez buscará superar sus mejores participaciones, cuando llegó a las semifinales en Inglaterra 1966 y Alemania 2006

Portugal compartirá zona en el grupo K junto a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán-crédito Bernadett Szabo/REUTERS- Foto de archivo
Portugal compartirá zona en el grupo K junto a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán-crédito Bernadett Szabo/REUTERS- Foto de archivo

Queda menos de una semana para el comienzo del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, y la expectativa es alta por lo que será la primera edición del certamen de selecciones de fútbol con 48 países.

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11:41 hsHoy

Últimos cinco partidos de Portugal y Nigeria previo al amistoso

Portugal

  • 6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Portugal 2-1 Chile
  • 31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Estados Unidos 0-2 Portugal
  • 28 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: México 0-0 Portugal
  • 16 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA Mundial 2026: Portugal 9-1 Armenia

Nigeria

  • 3 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Polonia 2-2 Nigeria
  • 30 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Jamaica 0-3 Nigeria
  • 26 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Nigeria 2-0 Zimbabue
  • 31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Jordania 2-3 Nigeria
  • 27 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Irán 1-2 Nigeria
11:38 hsHoy

Los lusos se despiden de su público previo al Mundial 2026

João Cancelo marcando al chileno Vicente Pizarro en el estadio Nacional de Lisboa-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS
João Cancelo marcando al chileno Vicente Pizarro en el estadio Nacional de Lisboa-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

El partido se jugará el 10 de junio de 2026 en el estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria, Portugal, a partir de las 2:45 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn y de Disney Plus Premium.

El 6 de junio de 2026, la selección portuguesa derrotó por 2-1 a Chile en el estadio Nacional de Lisboa.

El primer gol de los ibéricos llegó gracias a la anotación de Gonçalo Guedes al minuto 58, y luego, Bruno Fernandes aumentaría la ventaja al 75. Al final del partido, el delantero Lucas Cepeda descontó al 90+2 para los chilenos.

El cuadro nigeriano por su parte, viene de empatar a dos goles ante la selección de Polonia, el 3 de junio de 2026, en el estadio PGN Narodowy de Varsovia.

El delantero Terem Moffi adelantó a los nigerianos al minuto 23, pero Kacper Potulski empató el juego al 45+1.

Para el segundo tiempo, el atacante Paul Onuachu convirtió un tiro penal para colocar el 2-1 a favor de Nigeria, pero el defensor Przemyslaw Wisniewski empató el duelo al 90+5 para Polonia

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