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Qué pasará con el nombre de ‘Defensores de la Patria’ junto a Abelardo de la Espriella en el tarjetón de la segunda vuelta presidencial tras decisión de un tribunal

La imposibilidad de ajustar el documento se explica por el registro oficial en una resolución del Consejo Nacional Electoral y porque, a menos de dos semanas de la votación, la impresión ya comenzó

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Abelardo de la Espriella sí aparecerá en el tarjetón de la segunda vuelta del 21 de junio con el nombre Defensores de la Patria - crédito https://enprimera.defensoresdebucaramanga.com/
Abelardo de la Espriella sí aparecerá en el tarjetón de la segunda vuelta del 21 de junio con el nombre Defensores de la Patria - crédito https://enprimera.defensoresdebucaramanga.com/

Abelardo de la Espriella sí aparecería en el tarjetón de la segunda vuelta del 21 de junio junto al nombre de Defensores de la Patria, pese a la orden del Tribunal Superior de Bogotá que le exigió retirar propaganda con símbolos patrios y las expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”, porque el movimiento fue inscrito oficialmente con esa denominación y la impresión del material electoral ya está en marcha.

La imposibilidad de modificar el documento electoral obedecería a dos factores, según un reporte de Semana: el grupo significativo de ciudadanos quedó registrado con ese nombre en la resolución 10855 del 13 de noviembre de 2025 del Consejo Nacional Electoral, y a menos de dos semanas de la votación las tarjetas ya fueron enviadas a impresión.

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Eso significa que en el recuadro del candidato seguirían apareciendo la denominación del movimiento y las fotos de Abelardo de la Espriella y de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Así mismo, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya habían dado su aprobación para que la logística avanzara como estaba prevista.

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El tarjetón de la segunda vuelta presidencial incluye a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes disputarán la Presidencia de Colombia tras los resultados del 31 de mayo - crédito Registraduría Nacional
Las fotos de Abelardo de la Espriella y de José Manuel Restrepo seguirán en el tarjetón junto a la denominación del movimiento inscrito - crédito Registraduría Nacional

La controversia se activó después de que el Tribunal Superior de Bogotá admitiera una tutela contra Abelardo de la Espriella, el movimiento Defensores de la Patria y el Consejo Nacional Electoral. La decisión se conoció el martes 9 de junio.

Como medida provisional, el tribunal ordenó retirar de la página web, los medios masivos y las redes sociales toda propaganda que utilice la bandera de Colombia, el escudo, otras figuras representativas de la nación, imágenes alusivas a instituciones militares y policiales, saludos y emblemas castrenses, además de las frases cuestionadas.

En la providencia firmada por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, el Tribunal Superior de Bogotá dispuso: “Dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda a retirar toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que se empleen símbolos patrios como la bandera de la República de Colombia; escudo y demás figuras representativas de la nación; imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales; saludo y emblemas representativos de las entidades castrenses; así como el uso de las oraciones ‘firmes por la patria’ y ‘Defensores de la Patria’”.

La resolución judicial también quedó consignada en otro aparte. Allí se lee: “Decretar las medidas provisionales solicitadas por el actor. En consecuencia, se ordena al candidato presidencial, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero; a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo Abondano; y al grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria; y a las demás personas y entidades vinculadas que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de este proveído, procedan a retirar toda aquella propaganda política”.

La orden judicial exige sacar de la web, los medios masivos y las redes sociales la propaganda con bandera de Colombia, escudo e imágenes militares y policiales - crédito Nathalia Angarita/Reuters
La orden judicial exige sacar de la web, los medios masivos y las redes sociales la propaganda con bandera de Colombia, escudo e imágenes militares y policiales - crédito Nathalia Angarita/Reuters

La orden judicial recae sobre la propaganda de campaña, no altera de inmediato la identificación ya aprobada del movimiento en el instrumento de votación.

Ese documento del Consejo Nacional Electoral dejó definido el nombre del movimiento significativo de ciudadanos y el logo-símbolo con el que fue inscrito. A partir de ese registro, la preparación de la segunda vuelta siguió su curso administrativo.

Así es que cuando faltan menos de dos semanas para que los colombianos vuelvan a las urnas, ya no se pueden introducir cambios en el tarjetón porque toda la logística electoral está en marcha y las tarjetas se encuentran en impresión. Por esa razón, el fallo no tendría efectos sobre el material que se usará en la votación.

Con ese escenario, de la Espriella y José Manuel Restrepo no tendrían inconveniente para figurar en el tarjetón con la denominación del movimiento inscrito.

Un juzgado penal de Bogotá ordenó de forma provisional a Abelardo De La Espriella que no use la camiseta oficial de la Selección Colombia en su campaña presidencial - crédito Sergio Acero/Reuters
Un juzgado penal de Bogotá ordenó de forma provisional a Abelardo De La Espriella que no use la camiseta oficial de la Selección Colombia en su campaña presidencial - crédito Sergio Acero/Reuters

Del mismo modo, un juzgado penal de Bogotá había ordenado a Abelardo De La Espriella no utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombia ni sus símbolos durante su campaña política.

La medida se dictó de manera provisional, mientras se resuelve una acción de tutela interpuesta por William Ramiro Bocanegra, que sostuvo que ese uso puede afectar derechos como la igualdad, la no discriminación y el derecho a elegir y ser elegido.

La decisión exige que tanto De La Espriella como los miembros de su partido cesen de inmediato el uso de la camiseta, colores o emblemas del equipo nacional en actos públicos, redes sociales, publicidad o cualquier escenario de campaña, según consta en la solicitud judicial: “cesar inmediata y definitivamente la utilización de la camiseta, colores o emblemas de la Selección Colombia como símbolo identificador de su partido político, su campaña o su imagen personal”.

La acción de tutela buscó impedir que símbolos nacionales o deportivos se utilicen como estrategia política, argumentando que esto podría vincular la imagen de la Selección Colombia con una candidatura y, eventualmente, estigmatizar o atacar a quienes sostienen ideas políticas diferentes.

La Federación Colombiana de Fútbol manifestó que cualquier ciudadano puede usar la camiseta en ámbitos no comerciales, pero ha pedido evitar su explotación en disputas electorales. El juzgado aclaró que esta medida es temporal y se mantendrá vigente hasta que se emita una decisión definitiva sobre el fondo del caso.

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