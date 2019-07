"Estoy bien, preparando el partido y volviéndome un poco loco, porque no quiero olvidarme de nadie. Preparando algo que va a quedar marcado por el resto de mi vida. Para el día de la despedida, le pido a Dios, que me ilumine, que me saque el dolor y que me deje disfrutarlo. Una vez que me opere, seguramente tendré mejor calidad de vida, pero para eso, tendré que volver a entrar a un quirófano", explicó el ex jugador en diálogo con Radio Villa Mitre.