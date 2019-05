"Me decían 'Quedate, trae el pase y hacemos todo'. Estaba el tema de mi tratamiento. 'Te vamos a ayudar', me dijeron que se iban a hacer cargo del tratamiento, cosa que Ñewell's nunca me bancó. Mi vieja renegaba, en esa época porque era complicado, mi viejo hacia un esfuerzo grandísimo para poder pagármelo. La obra social de su trabajo lo ayudó para pagar algunas cuotas. Pero cuando fui a buscar el pase a Newell's me sacaron cagando. Peleamos y peleamos pero el pase nunca me lo dieron. Y después salió todo lo del Barcelona", reveló 'La Pulga'.