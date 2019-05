"Todas las derrotas duelen como la primera, pero es verdad que lo fui asimilando de otra manera. Cuando nació Thiago entendí que las prioridades eran otras y no el resultado de un partido. Obviamente me sigue doliendo muchísimo, pero llego a casa, veo a mis hijos, a mi mujer y se me pasa. Antes estábamos solos con mi familia o cuando me fui a vivir solo con Antonella. Llegaba y por ahí me encerraba, no quería hablar, miraba televisión, no comía. Hoy tengo la obligación de cambiar la cara y estar con mis hijos"