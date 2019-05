"Quiero terminar mi carrera y haber ganado algo con la Selección. Y si no haberlo intentado toda las veces posibles. No quedarme con la sensación de que no se dio y dejé pasar oportunidades por la gente que no quería que esté o los comentarios malos hacia mí. Levantarme, volver a intentarlo y estar otra vez. Es el mensaje para los niños que me siguen y les gusta verme, no sólo para el fútbol sino la vida. Eso es la vida, tropezar, volver a levantarse e intentarlo otra vez y pelear por sus sueños", declaró en una entrevista con el programa Fox Sports Radio.