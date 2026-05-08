Una cuarentena obligatoria para todos los españoles del crucero con un brote de hantavirus: así es el protocolo aprobado por Sanidad

Los 14 ciudadanos españoles que viajaban a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus de la cepa Andes, deberán someterse a una cuarentena obligatoria tras haber estado potencialmente expuestos al virus durante su estancia en el buque. Esta medida llega después de la polémica generada sobre si este aislamiento debía ser voluntario.

Este viernes, la Comisión de Salud Pública, en la que participan todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha aprobado en una reunión extraordinaria el protocolo de actuación para el manejo de las personas desembarcadas del barco. El objetivo del documento es reforzar la protección de la salud pública y garantizar una respuesta coordinada en todo el territorio nacional.

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El protocolo, previamente consensuado por el Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), establece los criterios de actuación para el seguimiento de todas las personas que permanecieron en el buque. Además, define las categorías de contacto, caso probable y caso confirmado de enfermedad por virus Andes, siguiendo los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

Una cuarentena con seguimiento activo

Según el documento, todas las personas consideradas contactos, es decir, aquellas que estuvieron a bordo del buque entre el 1 de abril y el 10 de mayo o que hayan mantenido contacto con un caso confirmado, deberán cumplir una cuarentena obligatoria en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene una videollamada con los 14 españoles dentro del crucero afectado por un brote de hantavirus. (Ministerio de Sanidad)

Durante su estancia en el centro hospitalario, los pasajeros permanecerán en habitaciones individuales y sin visitas. Asimismo, se les realizará una prueba PCR a su llegada y una segunda prueba a los siete días. El seguimiento incluye también una vigilancia activa, con toma de temperatura dos veces al día, con el objetivo de detectar de forma temprana cualquier síntoma compatible con la infección.

¿Qué ocurriría si apareciera un caso de contagio?

El protocolo establece que se considerará caso probable a cualquier contacto que comience a presentar síntomas compatibles con la infección, como fiebre, dificultad respiratoria (disnea), dolores musculares (mialgias) o vómitos. En caso de que esto ocurra, el paciente será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

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Infografía sobre el hantavirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez aislado, se le realizará una prueba diagnóstica en el Centro Nacional de Microbiología. Si el resultado es positivo, pasará a ser considerado caso confirmado y será ingresado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), donde permanecerá hasta su completa recuperación clínica.

El documento también incluye estrictas medidas de bioseguridad para el personal sanitario, de laboratorio y de limpieza. Estas contemplan el uso obligatorio de equipos de protección individual (EPIs), así como protocolos específicos para la manipulación y transporte de muestras biológicas y procedimientos de limpieza y desinfección ajustados al nivel de riesgo del virus Andes.

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Por su parte, el Ministerio de Sanidad destaca que todas las actuaciones se rigen por el principio de precaución y podrán ser revisadas y actualizadas de forma continua según evolucione el brote y avance el conocimiento científico a nivel nacional e internacional. Además, se contempla la atención al bienestar emocional de las personas en cuarentena, garantizando el contacto telemático con familiares y personas allegadas.