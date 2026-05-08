Hondureño es capturado con millonario cargamento de licor y cerveza ilegal en Guatemala

La mercadería decomisada fue valorada por la SAT en más de Q238 mil, según autoridades guatemaltecas. (Foto: Policía Nacional Civil de Guatemala)

Las autoridades guatemaltecas informaron sobre la captura de un ciudadano hondureño que presuntamente intentaba ingresar de manera irregular un millonario cargamento de bebidas alcohólicas al territorio guatemalteco, sin cumplir con los requisitos aduaneros y sanitarios establecidos por la ley.

La detención ocurrió durante un operativo de control realizado en la aldea Entre Ríos, jurisdicción de Puerto Barrios, departamento de Izabal, como parte de las acciones de vigilancia impulsadas por fuerzas de seguridad y autoridades tributarias para combatir el contrabando en las zonas fronterizas del país.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), el detenido fue identificado como Jefferson “N”, de 33 años, originario de Honduras.

El hombre se conducía a bordo de un cabezal tipo furgón con placas hondureñas HDM-6927, en cuyo interior transportaba miles de botellas de licor y cerveza de distintas marcas.

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El procedimiento fue ejecutado por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT), quienes desarrollaban un operativo interinstitucional en la zona cuando detectaron irregularidades en la documentación presentada por el conductor.

Las autoridades localizaron 94 mil 962 botellas de bebidas alcohólicas que no contaban con documentación aduanera. (Foto: Policía Nacional Civil de Guatemala )

Según el reporte policial, durante la inspección del vehículo se contabilizaron 94 mil 962 botellas de bebidas alcohólicas y cerveza.

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Las autoridades indicaron que la mercadería no contaba con los permisos aduaneros correspondientes ni con el registro sanitario exigido para su distribución y comercialización dentro del territorio guatemalteco.

La falta de estos documentos levantó las sospechas de las autoridades, quienes procedieron a consignar tanto el cargamento como al conductor para iniciar las diligencias legales correspondientes.

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Personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) participó en la evaluación del producto decomisado y estimó el valor total de la mercadería en 238 mil 586.40 Quetzales, equivalentes a 31 mil dólares, una cifra considerable que refleja el impacto económico que este tipo de actividades ilícitas puede representar para el Estado.

Las autoridades señalaron que el contrabando continúa siendo uno de los principales desafíos en las regiones fronterizas de Guatemala, especialmente en puntos cercanos a Honduras y México, donde constantemente se reportan intentos de ingreso ilegal de mercancías sin el pago de impuestos respectivos.

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La captura se realizó en la aldea Entre Ríos durante operativos de control contra el contrabando fronterizo. (Foto: Policía Nacional Civil de Guatemala)

El ingreso irregular de bebidas alcohólicas sin controles sanitarios puede convertirse en un riesgo para la salud pública, ya que las autoridades no pueden garantizar el origen, almacenamiento ni las condiciones de distribución de los productos.

La PNC destacó que los operativos conjuntos entre fuerzas de seguridad, autoridades aduaneras y entidades tributarias forman parte de una estrategia permanente para frenar las estructuras dedicadas al contrabando y otros delitos transnacionales.

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En los últimos meses, las autoridades guatemaltecas han incrementado los controles en carreteras, puertos y puestos fronterizos con el objetivo de detectar mercancías que ingresan sin autorización legal.

Entre los productos más incautados figuran bebidas alcohólicas, cigarrillos, medicamentos, productos electrónicos y alimentos.

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De igual manera, la institución policial reiteró que continuará desarrollando acciones coordinadas en distintos puntos del país para identificar rutas utilizadas por redes dedicadas al comercio ilícito.

Tras la captura, Jefferson “N” fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar el origen exacto de la mercadería y establecer si existen otras personas involucradas en el presunto intento de contrabando.

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El cabezal y el cargamento quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, quienes realizarán los procedimientos administrativos y judiciales respectivos.