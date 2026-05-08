ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México y se arma polémica entre fans

Con mensajes en español, sombreros vaqueros y un estadio teñido de morado, BTS protagonizó una noche histórica en México. (OCESA K-pop)

La llegada de BTS a México no solamente generó euforia entre miles de seguidores, también provocó una inesperada polémica internacional luego de que un albur mexicano fuera interpretado como una filtración real sobre el hospedaje de la agrupación.

Todo comenzó cuando la usuaria de X identificada como @goldenbyjk_ publicó un mensaje en tono de broma relacionado con el supuesto hotel donde se hospedaban los integrantes de la banda durante su estancia en la Ciudad de México, en el marco de los conciertos programados en el Estadio GNP Seguros como parte del “ARIRANG World Tour”.

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En la publicación se aseguraba que el grupo estaba instalado en el “Hotel Beato Carlo en la colonia Lomas Turbas”, frase que rápidamente fue entendida por gran parte de las ARMYS mexicanas como un clásico albur de doble sentido. Sin embargo, el mensaje no fue recibido de la misma manera por seguidores de otros países, especialmente de Japón, quienes consideraron que se estaba revelando información privada sobre la ubicación de los artistas.

Seguidores de BTS en Japón y otros países interpretaron literalmente una publicación viral y acusaron a fans mexicanas de poner en riesgo la seguridad del grupo.

La situación escaló rápidamente en redes sociales. Diversos usuarios acusaron a la cuenta mexicana de poner en riesgo la integridad y privacidad de los integrantes de BTS al compartir lo que aparentemente era la dirección del hotel donde se encontraban hospedados.

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Ante el creciente malentendido, el Instituto de Lengua Japonesa Yakurefu emitió un comunicado para aclarar la situación y explicar el contexto humorístico detrás del mensaje viral.

“Actualmente, los ARMY (fans) de varios países están furiosos gritando ‘¡No revelen la dirección de los idols!’, pero tranquilícense. Esta dirección no existe en la realidad. Se trata de un ‘Albur (álbur = juego de palabras subido de tono altamente elaborado)’ que aprovecha la conexión de sonidos en español", señaló el organismo.

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La polémica se volvió internacional tras una publicación humorística que fue tomada como información real sobre la estancia de la agrupación coreana.

Aunque la explicación ayudó a disminuir la tensión entre los fandoms, el episodio dejó en evidencia las diferencias culturales existentes entre distintas comunidades internacionales y cómo ciertas expresiones locales pueden perder completamente su significado fuera de contexto.

Mientras la polémica continuaba en internet, BTS ofreció el primero de sus tres conciertos en México la noche del jueves 7 de mayo ante más de 60 mil personas. Desde horas antes del espectáculo, los alrededores del estadio estuvieron llenos de seguidores coreando “Cielito lindo”, “México, México” y “J-hope hermano, ya eres mexicano”.

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Uno de los momentos más emotivos del concierto de BTS en México ocurrió durante “Body to Body”, cuando miles de fans comenzaron a cantar “Arirang”. (Anayeli Tapia/Infobae)

El concierto arrancó a las 20:15 horas con “Hooligan” y durante más de dos horas el grupo interpretó temas como “Run BTS”, “Fake Love”, “Fire”, “Butter”, “Dynamite” e “IDOL”. Además, sorprendieron al público mexicano con dos canciones especiales durante el encore: “Boy in Luv” y “So What”, temas que llevaban años siendo solicitados por los fans.

Los 10 momentos más memorables del primer concierto de BTS en México. (Anayeli Tapia/Infobae)

Los integrantes también mostraron cercanía con el público al utilizar sombreros vaqueros y vestuario con la frase “Mexico City” escrita en inglés y coreano, gesto que provocó la ovación de los asistentes y confirmó la fuerte conexión entre la banda y el ARMY mexicano.

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