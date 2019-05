· "Me es imposible compararlo con el semestre anterior porque yo no estaba y es distinto estar adentro. Tanto a Carlos como al plantel los veo felices, pasando un momento muy lindo como grupo. Me lo dicen ellos. En el caso de Carlos está ejerciendo un protagonismo desde la puesta que hicimos en un primer momento. No fue solamente encolumnarnos detrás de Tevez sino de la realidad de las condiciones que estaba para dar. Que se sienta importante, útil, que esté al servicio del equipo y ejerciendo el liderazgo que uno pretende. Le dije que no sabía si se iba a retirar porque era una decisión suya, lo único que le pedí es que viviera los partidos, concentraciones y entrenamientos como si fueran los últimos. No con la nostalgia de ser los últimos, sino con la intensidad. Quizás sintiéndose bien estén más lejos las ganas de ponerle un límite a su carrera"