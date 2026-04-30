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El precio del petróleo se dispara tras la advertencia de Trump sobre un bloqueo prolongado a Irán

El crudo Brent llegó a subir 7,1%, hasta 126,41 dólares por barril, su nivel más alto desde 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. Más tarde moderó parte de la suba y avanzaba 4,8%, hasta 123,71 dólares. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI) trepó inicialmente 3,4%, hasta 110,31 dólares, y luego recortó ganancias para ubicarse en 109,78 dólares, con un avance de 2,7%

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El precio del petróleo se dispara tras la advertencia de Trump sobre un bloqueo prolongado a Irán (REUTERS)
El precio del petróleo se dispara tras la advertencia de Trump sobre un bloqueo prolongado a Irán (REUTERS)

Los precios internacionales del petróleo subieron con fuerza este jueves y alcanzaron su nivel más alto en cuatro años, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que el bloqueo sobre los puertos iraníes podría extenderse durante meses, en un contexto de creciente tensión con Teherán por su programa nuclear.

El mercado reaccionó a la posibilidad de que el estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio energético mundial, permanezca cerrado durante un período prolongado. Por esa vía circula cerca de una quinta parte del petróleo y del gas que se comercializa en el mundo.

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El crudo Brent del Mar del Norte llegó a subir 7,1%, hasta 126,41 dólares por barril, su nivel más alto desde 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. Más tarde moderó parte de la suba y a las 05:15 GMT avanzaba 4,8%, hasta 123,71 dólares. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI) trepó inicialmente 3,4%, hasta 110,31 dólares, y luego recortó ganancias para ubicarse en 109,78 dólares, con un avance de 2,7%.

La suba se produjo luego de que trascendiera que Trump ordenó a funcionarios de seguridad nacional preparar un bloqueo prolongado para aumentar la presión sobre Irán y forzar concesiones en las negociaciones nucleares.

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Según un funcionario de la Casa Blanca citado bajo condición de anonimato citado por AFP, durante una reunión con ejecutivos petroleros se analizaron mecanismos para sostener la medida. “Para aliviar la situación en los mercados petroleros mundiales y las medidas que podríamos tomar para continuar con el bloqueo actual durante meses si fuera necesario y minimizar el impacto en los consumidores estadounidenses”, señaló.

La suba se produjo luego de que trascendiera que Trump ordenó a funcionarios de seguridad nacional preparar un bloqueo prolongado para aumentar la presión sobre Irán y forzar concesiones en las negociaciones nucleares (REUTERS)
La suba se produjo luego de que trascendiera que Trump ordenó a funcionarios de seguridad nacional preparar un bloqueo prolongado para aumentar la presión sobre Irán y forzar concesiones en las negociaciones nucleares (REUTERS)

El endurecimiento del tono desde Washington reforzó la percepción de que la crisis energética podría extenderse más de lo previsto por los operadores. Trump también elevó la presión desde el plano político. En una publicación en Truth Social escribió: “Irán no logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”.

El mercado petrolero también siguió de cerca un informe de Axios, que indicó que el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), informaría al mandatario sobre posibles nuevas acciones militares.

Analistas señalaron que los inversores comenzaron a descontar un escenario de interrupción prolongada del suministro.

Michael Brown, de Pepperstone, afirmó: “Hay que decir que la retórica acalorada aquí no coincide realmente con las acciones de Trump”, aunque advirtió que “las negociaciones parecen estar estancadas en una especie de punto muerto”.

Tras el fuerte salto del petróleo, el impacto se trasladó rápidamente a los mercados bursátiles globales, que operaron en baja ante el temor de un nuevo shock inflacionario por el aumento de los costos energéticos.

Un panel electrónico de cotizaciones bursátiles en el interior del edificio Kabuto One, en Tokio (Bloomberg)
Un panel electrónico de cotizaciones bursátiles en el interior del edificio Kabuto One, en Tokio (Bloomberg)

En Asia, el Nikkei 225 de Tokio cayó 1,2%, hasta 59.176,33 puntos, mientras que el Hang Seng de Hong Kong perdió 1,3%, hasta 25.766,11. También registraron bajas las bolsas de Sídney, Seúl, Taipéi, Bombay, Bangkok, Manila y Yakarta. En contraste, Singapur y Wellington mostraron avances, mientras que Shanghái permaneció estable.

En Estados Unidos, el Dow Jones cerró con una caída de 0,6%, en 48.861,81 unidades. En Europa, el FTSE 100 de Londres retrocedió 1,2%, hasta 10.213,11 puntos. El dólar, activo considerado refugio en escenarios de incertidumbre, también se fortaleció frente a otras monedas.

Los inversores siguieron además la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal, atentos al posible impacto inflacionario de la suba del crudo, que podría condicionar futuras decisiones sobre tasas de interés.

(Con información de AFP)

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