El régimen de Corea del Norte afronta una sequía “severa” e “inusual” que golpea al sector agrícola

Granja norcoreana en el campo, a lo largo del río Yalu, en el condado de Sakchu, provincia de Pyongyang, Corea del Norte (REUTERS/Archivo)

Corea del Norte enfrenta una sequía “inusual” y “severa” este año. Esta situación llevó al país a adoptar medidas para proteger las cosechas ante la escasez de agua en varias regiones de la península asiática.

Los trabajadores en diversas regiones concentran esfuerzos para salvaguardar las cosechas de inicio de temporada ante la falta de lluvias, según informó este jueves la agencia estatal KCNA.

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“Una sequía inusual ha persistido en gran parte del país, un fenómeno rara vez visto los últimos años”, indicó el medio oficial.

Los desastres naturales tienen un impacto especialmente fuerte en Corea del Norte debido a la fragilidad de su infraestructura y economía. La relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Corea del Norte, Elizabeth Salmon, advirtió en febrero que la escasez alimentaria es una preocupación central en el país.

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Las ciudades y condados del territorio norcoreano asumieron la responsabilidad de reparar puertas de reservorios y acueductos ante la disminución del suministro de agua. Además, se están implementando “medidas técnicas para minimizar el daño de la sequía”, como el aumento de la resistencia del trigo y la cebada a la falta de agua.

El dictador norcoreano Kim Jong-un advirtió en una reunión del Partido de los Trabajadores de Corea en 2024 que no garantizar a la población las necesidades básicas, incluidos los alimentos, constituye un “grave problema político”.

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El líder norcoreano Kim Jong Un habla durante la reunión ampliada de la primera sesión plenaria del Noveno Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), en Pyongyang, Corea del Norte, el 23 de febrero de 2026 (REUTERS)

Corea del Norte enfrenta desde hace años una persistente escasez de alimentos, situación que se agravó durante las hambrunas de la década de 1990 y que actualmente se ve intensificada por sanciones internacionales, cierre de fronteras, limitaciones en insumos agrícolas y desastres climáticos.

En julio de 2021, las autoridades de Corea del Norte alertaron sobre una fuerte sequía que afectó al país, aunque no ofrecieron datos ni cifras precisas sobre el estado de los recursos hídricos. En aquella oportunidad, el Ministerio de Agricultura informó en un comunicado que en “todas las provincias, ciudades y distritos se están tomando medidas extraordinarias para movilizar todos los recursos” disponibles frente a la situación.

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Tras el informe climático que afectaba al comercio interno, el régimen de Corea del Norte anunció un plan de desarrollo agrícola para enfrentar la escasez de alimentos. Las autoridades destacaron los esfuerzos para desarrollar instalaciones de “alto rendimiento” en el sector agrícola.

El plan preveía la asignación de recursos para mejorar más de 160 granjas y otros 12.300 espacios de trabajo y cooperativas agrícolas en todo el país, con el objetivo de incrementar la producción de cereales y otros cultivos.

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Antes de la pandemia, Corea del Norte ya enfrentaba una situación crítica: un 40% de la población se encontraba en la desnutrición (REUTERS/Kim Hong-Ji)

La iniciativa se presentó medio año después de que Kim Jong-un reconociera públicamente la escasez alimentaria que atraviesa Corea del Norte, situación agravada por la destrucción de cosechas durante graves inundaciones, el impacto de la pandemia y el aislamiento internacional.

Hace cuatro años atrás, el régimen de Corea del Norte solicitó a la población que “reduzca la cantidad de comida que come” a diario.

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Antes de la pandemia, el país ya enfrentaba una situación crítica: un 40% de la población, cerca de 10,5 millones de personas, se encontraba en condición de desnutrición y un 70% dependía de ayuda alimentaria, según datos de las Naciones Unidas.

El aumento de los precios de los alimentos, agravado por la disminución de importaciones desde China, intensificó la precariedad en las condiciones de vida de los ciudadanos norcoreanos.

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(Con información de AFP y Reuters)