Un alto jefe militar de Estados Unidos realizará una visita oficial a Bolivia para mantener reuniones con autoridades del país

El mayor general Philip J. Ryan (Créditos: sitio web oficial del Ejército Sur de los Estados Unidos)

El mayor general Philip J. Ryan, comandante general del Ejército Sur de Estados Unidos, realiza esta semana una visita oficial a Bolivia para reunirse con autoridades y militares del país, en el marco de una nueva etapa de acercamiento entre ambas naciones, según informó la embajada estadounidense en La Paz.

En un comunicado de prensa, la embajada destacó que “autoridades del Ministerio de Defensa de Bolivia dieron la bienvenida” a Ryan, quien se convierte en el primer alto representante militar estadounidense en visitar Bolivia desde 2006. El gesto señala la intención de ambos países de fortalecer sus relaciones bilaterales.

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Durante su estadía, Ryan mantendrá encuentros con homólogos bolivianos, visitará la sede diplomática de Estados Unidos en La Paz y dialogará con cadetes del Colegio Militar del Ejército.

“Me honra estar aquí y traer conmigo el respeto y el compromiso del Comando Sur de los Estados Unidos. Nuestras Fuerzas Armadas están unidas por un compromiso compartido de servir a nuestros pueblos, defender a nuestras naciones y actuar con profesionalismo e integridad”, expresó Ryan, según el comunicado.

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El Comando Sur de Estados Unidos confirmó recientemente el despliegue de equipos para entrenamientos regionales en El Salvador (Foto cortesía Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa)

El general, que asumió el mando del Ejército Sur en junio de 2024, subrayó que estos valores compartidos permiten alianzas bilaterales. El comunicado explica que el Ejército Sur de EEUU realiza actividades de cooperación en seguridad en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe en apoyo al Comando Sur estadounidense.

En este marco de aumento de relaciones bilaterales, Bolivia y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento sobre minerales críticos para impulsar la cooperación bilateral en este sector, con el objetivo de atraer inversiones y fortalecer las cadenas de suministro de estos recursos estratégicos.

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El acuerdo fue suscrito por el vicesecretario estadounidense para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr, y el ministro boliviano de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, según informó la sede diplomática estadounidense en Bolivia.

Estados Unidos manifestó su compromiso de trabajar con Bolivia para atraer inversiones que beneficien a ambos países y aseguren el suministro de minerales críticos, como litio, cobalto, níquel y cobre, esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos y la transición energética.

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El Gobierno boliviano sostiene que el país posee la mayor reserva mundial de litio, con aproximadamente 23 millones de toneladas, ubicadas principalmente en el salar de Uyuni, el mayor y más alto del mundo, con 10.000 kilómetros cuadrados a 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Bolivia y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento sobre minerales críticos para impulsar la cooperación bilateral en este sector (Europa Press)

Durante la administración de Luis Arce (2020-2025), Bolivia firmó contratos con empresas de China, Rusia e India para implementar tecnología de extracción directa de litio (EDL), aunque dichos acuerdos no recibieron la aprobación del Poder Legislativo.

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El pasado 17 de abril, La Paz y Washington también firmaron un memorando de entendimiento por medio del cual EEUU se comprometía a donar 10 millones de dólares y asistencia técnica para el sistema de salud pública de Bolivia. La ministra boliviana de Salud y Deportes, Marcela Flores, y la encargada de Negocios de la Embajada estadounidense en La Paz, Debra Hevia, fueron las respectivas representantes que signaron el documento.

Desde la asunción de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia en noviembre pasado, su gobierno inició gestiones para restablecer las relaciones con Washington.

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En 2008, el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg y a agencias de cooperación y antidrogas de EEUU, acusándolas de conspirar contra su gobierno, acusaciones que la Casa Blanca siempre negó.

(Con información de EFE)

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