Juanjo, veterinario: “Mucho cuidado si a tu gato le gusta salir o asomarse a la ventana, la mayoría de casos que vemos en consulta son por el síndrome del gato paracaidista”

Prevenir caída de gatos. (Getty Images)

El veterinario Juanjo, conocido en redes sociales por su perfil de TikTok @juanjovetmascotas, ha lanzado una advertencia clara para quienes conviven con gatos: “Muchísimo cuidado si tienes gato y a tu gato le gusta curiosear y le dejas salir a la ventana o le dejas salir al balcón”. A través de sus videos, Juanjo relata una de las situaciones más comunes y preocupantes que enfrentan las clínicas veterinarias: los accidentes por caídas de gatos desde lugares elevados.

Este fenómeno, conocido como síndrome del gato paracaidista, se ha vuelto una causa frecuente de consulta veterinaria. Juanjo explica que muchos de estos accidentes ocurren porque los tutores subestiman la capacidad de sus gatos para exponerse al peligro: “Hay una patología muy frecuente en la clínica que vemos y que, por desgracia, puede ser muy grave”. Según sus observaciones, los gatos, impulsados por su instinto, pueden caer accidentalmente desde ventanas o balcones, sufriendo lesiones graves que en algunos casos resultan fatales.

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La información que comparte el veterinario no busca alarmar, sino ofrecer una guía práctica para salvar vidas felinas. “Por eso, si ves que a tu gato le encanta salir, le encanta cotillear, protege estas ventanas, estas puertas, para que tu gato no se caiga”, recomienda Juanjo. Su objetivo es claro: recordar a quienes comparten su hogar con estos animales que la protección y la prevención son la mejor herramienta para evitar tragedias.

Qué es el síndrome del gato paracaidista

El síndrome del gato paracaidista es el término que emplean los veterinarios para describir las lesiones múltiples que sufren los gatos al caer desde una altura considerable, como pueden ser ventanas, terrazas o balcones. Esta situación se presenta de forma habitual en entornos urbanos, donde muchos gatos domésticos tienen acceso a estos espacios sin protección adecuada.

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Los gatos tienden a explorar y asomarse por naturaleza, pero no todos poseen la destreza para calcular el peligro real de una caída. Juanjo advierte: “No todos los gatos son tan hábiles como pensamos”. Aunque existe la creencia de que los gatos siempre caen de pie y salen ilesos, la realidad clínica es muy distinta. Estas caídas pueden provocar politraumatismos, es decir, lesiones en varias partes del cuerpo al mismo tiempo, y en situaciones graves, la muerte del animal.

El veterinario enfatiza que la responsabilidad de evitar estos accidentes recae en los tutores: “Así que es tu deber como tutor proteger a tu gato y salvarle la vida”. La prevención es sencilla y accesible para todos. Consiste en instalar barreras o redes de protección en las ventanas y balcones, y supervisar el acceso de los gatos a estos lugares. De este modo, se eliminan los riesgos sin privar al animal de su espacio de observación y curiosidad.

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Consejos prácticos para evitar accidentes

Para quienes viven con gatos, la prevención empieza por observar los hábitos del animal. Si tu gato muestra interés por asomarse o salir a la ventana, es fundamental tomar medidas inmediatas. Juanjo recomienda instalar redes o mallas de seguridad en ventanas y balcones, asegurando que queden bien sujetas y no permitan el paso del animal. Existen opciones económicas en tiendas de mascotas y ferreterías, adaptables a diferentes tipos de aberturas.

Cómo evitar accidentes domésticos con gatos (REUTERS/Pascal Rossignol)

Otra recomendación es limitar el acceso a estancias peligrosas cuando no se puede supervisar al gato. Utilizar cierres de seguridad en puertas que conducen a balcones o terrazas también puede ser útil. La supervisión constante es clave, sobre todo en hogares donde hay niños o visitas que puedan dejar una puerta abierta por descuido.

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Finalmente, Juanjo recuerda que proteger a un gato de una caída no solo es un acto de cariño, sino una obligación como responsable de su bienestar. “Recuerda, no todos los gatos son tan hábiles como pensamos”, insiste el veterinario en su perfil de TikTok. El mensaje es claro: vigilar y adaptar el entorno es la mejor forma de prevenir el síndrome del gato paracaidista y garantizar una convivencia segura para todos los miembros del hogar.