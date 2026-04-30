América Latina

Al menos 9 muertos y 22 heridos en un fuerte accidente de autobús en el sur de Bolivia

Las investigaciones preliminares apuntan a la velocidad inadecuada o al agotamiento del conductor como posibles causas del siniestro, según confirmaron funcionarios de tránsito tras el suceso

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El vuelco del autobús chileno deja nueve muertos en Bolivia (Créditos: Radio Pío XII)
El vuelco del autobús chileno deja nueve muertos en Bolivia (Créditos: Radio Pío XII)

Al menos nueve personas murieron y 22 resultaron heridas el miércoles tras el vuelco de un autobús con matrícula chilena en una ruta al sur de Bolivia, informó la policía de tránsito. El accidente ocurrió en la localidad de Villa Challacollo, cerca de la ciudad de Oruro, destino final del vehículo que había partido desde Chile, según señaló en conferencia de prensa el director de Tránsito, coronel Nandy Torrico.

Las primeras investigaciones apuntan a que el siniestro se produjo por exceso de velocidad o posible cansancio del conductor. Entre las víctimas fatales se encuentran dos menores de edad. Los 22 heridos, de los cuales 10 son mujeres y el resto varones, fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos.

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Testigos que no sufrieron lesiones relataron a medios locales que el impacto del accidente fue muy fuerte y que varias personas quedaron atrapadas en la carrocería del autobús tras el vuelco.

El accidente se registró a las 4:15 de la madrugada (8:15 GMT) en el altiplano boliviano, en el sector conocido como ‘Puente Español’, cerca de la ciudad de Oruro, a más de 3.700 metros de altitud, según relataron algunos testigos.

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Uno de los pasajeros que resultó ileso declaró a los medios que el colectivo había partido de Chile al final de la tarde del martes y que el conductor presuntamente “estaba apurado” por llegar a Oruro tras cruzar la frontera.

El grave accidente de bus en Tarija dejó varios heridos (Créditos: El Deber)
El grave accidente de bus en Tarija dejó varios heridos (Créditos: El Deber)

“El hecho de tránsito está preliminarmente tipificado como salida de vía con vuelco lateral izquierdo. Producto del hecho se tienen aproximadamente ocho personas fallecidas”, detalló el teniente López.

Otro grave accidente de tránsito ocurrido el miércoles conmocionó a la comunidad de Naranjo Dulce. Un bus de transporte de pasajeros volcó en la ruta que conecta Tarija con Bermejo, a la altura del kilómetro 19, y transformó la rutina matutina de circulación en una escena de emergencia y auxilio inmediato.

El siniestro dejó varios pasajeros heridos de diversa gravedad. Los afectados recibieron asistencia inicial de los habitantes de la zona y otros conductores que transitaban por el lugar. Posteriormente, las ambulancias evacuaron a los heridos al hospital Virgen de Chaguaya, en el municipio de Bermejo, donde permanecen bajo atención médica.

Testigos y conductores que circulaban por la misma carretera señalaron que el colectivo viajaba a exceso de velocidad antes de perder el control, imprudencia que se identifica preliminarmente como la causa principal del accidente. Vecinos y transportistas colaboraron en el rescate de las víctimas entre los matorrales y restos del vehículo.

testigos presenciales denunciaron que el bus circulaba con un evidente exceso de velocidad (Créditos: El Deber)
testigos presenciales denunciaron que el bus circulaba con un evidente exceso de velocidad (Créditos: El Deber)

Efectivos de la Policía Boliviana se desplazaron al lugar para realizar el peritaje técnico e iniciar las investigaciones que determinarán las responsabilidades legales correspondientes.

En Bolivia, los accidentes de tránsito son frecuentes debido al mal estado de las carreteras, el consumo de alcohol por parte de algunos conductores y la falta de conocimiento de las rutas.

El gobierno boliviano reportó que en 2024 se registraron 20.942 siniestros viales con más de 26.200 personas accidentadas, según datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. Un informe de ese organismo, basado en cifras de la Comunidad Andina de Naciones, indicó que la tasa de accidentes viales en Bolivia en 2023 fue de 153 por cada 100.000 habitantes, ubicando al país en segundo lugar de la región, después de Perú.

(Con información de EFE)

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