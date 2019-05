Las horas estaban contadas para el 10. No había goles ni gambetas que pudiesen torcer el rumbo. "Acá tenemos un sistema en el cual confío y usted va a tener que jugar de puntero izquierdo", le dijo el holandés al argentino. "Tenía que estar quieto ahí y no aguantaba. Jugamos el segundo o tercer partido y yo me metía siempre atrás del número 5, como jugaba siempre. Ganamos, le di los pases de gol a Kluivert. Como puntero izquierdo me metía atrás del 5, me daban la pelota, le daba los pases al negro e hizo los dos goles. Yo contento. Al otro día vamos a entrenar. Vamos a empezar el entrenamiento, los jugadores de un lado, el técnico del otro y me dice: 'Usted es un desordenado. Todos dicen que jugó partidazo pero yo le dije que tiene que jugar de puntero izquierdo'. Ahí ya la cosa fue complicada, yo no aguantaba jugar ahí, me metía para el medio a agarrar la pelota y después de unos partidos… para afuera. Jugaba el segundo tiempo. Si jugaba de puntero izquierdo tocaba tres pelotas", explicó Román años más tarde. El precoz cortocircuito fue el principio del fin.