Esta indicación generó un gran revuelo en el corazón de Boca y también de la AFA. Es así como Grondona le pidió a su amigo de toda la vida Pedro Pompilio, vicepresidente de Boca, que no era bueno que un hombre tan identificado con River como Passarella fuera el técnico de Boca. "Es pa' quilombo Pedro…", le decía, "¿no viste la locura que vivimos todos los partidos con la violencia?, los barras son incontrolables, Pedro, no lo hagan, ¿que querés?, ¿que los maten si pierden con River?". Y agregaba: "Se acabaron aquellas épocas en que un Alfredo (Di Stéfano) o un Pipo (Rossi) podían dirigir a Boca al precio de una puteada, hoy te matan Pedro, no lo hagan…".