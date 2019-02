Algunos de los líderes boquenses que no quisieron jugar ni el sábado ni el domingo ya no están en Boca. Los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto dirigen a "Los Angeles Galaxy" de la Major Soccer League de los Estados Unidos; Pablo Pérez, víctima de la agresión e inquebrantable sostenedor por no jugar se halla en Independiente y Fernando Gago lamentablemente debió dejar el fútbol por una lesión .