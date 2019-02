"Hubieron posibilidades de venir al fútbol mexicano como jugador, pero no es que las haya desechado. Tuve varias propuestas para irme afuera, en su momento, a Qatar o a Arabia, pero siempre pensé que mi lugar era Boca. Nunca busqué lo económico. Después de mi experiencia en Europa creo que mi mundo en el fútbol era Boca y los diez años que viví ahí los disfruté al máximo. No me atraía ninguna propuesta de México o China, sino que quería disfrutar de mi pasión, que era Boca, y lo hice hasta el último día", expresó el ex goleador recordando su paso por el Xeneize.