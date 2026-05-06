Habló la esposa de Rodrigo López, secuestrado por el ELN en 2025 y que fue sometido a un ‘juicio revolucionario’: “La esperanza es que está vivo”

El ELN advierte juicio revolucionario a secuestrados en 2025 - crédito AFP

Yariel Macualo, esposa de Rodrigo López ―secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca junto a otros tres funcionarios desde el 2025―, expresó que “la esperanza es que él está vivo“.

La reciente prueba de supervivencia recibida por la familia constituye, para Macualo, un indicio crucial mientras el grupo armado anuncia su llamado “juicio revolucionario condenatorio” contra los cautivos.

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En conversación con Caracol Radio, Macualo describió el impacto emocional de la situación y compartió el mensaje que le enviaría a su esposo: “La distancia no apaga lo que siento por ti, solo lo pone a prueba”.

Dirigiéndose a Rodrigo López, la mujer insistió en la importancia de la fe, destacando: “Hay que tener mucha fe en Dios. Esto es una prueba de Dios, amor. Hay días en los que sonrío y sigo adelante, pero por dentro mi corazón a veces está muy triste”.

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La situación, lejos de doblegar el ánimo familiar, refuerza la necesidad de mantenerse firmes: “Tienes que seguir con mucha fe, fortaleza. Sé que es muy difícil. Te extrañamos. Te extrañamos inmensamente tu mamá, tus hermanos. Nuestra bebé te extraña todos los días”.

En medio de la incertidumbre, Macualo reconoció el dolor diario, admitiendo: “Amar a distancia es aprender a abrazar con pensamientos. Sé que duele, sé que cansa, pero a veces hay que admitir lo que está pasando y seguir adelante”. Pese a las dificultades, su mensaje se ancla en la resiliencia: “Mucha fe en Dios. Yo sé que esto pronto va a acabar”.

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