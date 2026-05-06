Temblor hoy 6 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud preliminar 4.6 en Chiapas

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

No te espantes, este 6 de mayo del 2026 está programado el primer Simulacro Nacional. El ejercicio se realiza para conmemorar el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.

El Servicio Sismológico Nacional reporta de manera preliminar un sismo de magnitud 4.6 a las 00:10 horas. El epicentro se localiza a 3 kilómetros al sur de Cacahoatán, Chiapas, en las coordenadas 14.96° de latitud y -92.16° de longitud, con una profundidad de 127 kilómetros.

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