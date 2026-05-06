México

Temblor hoy 6 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud preliminar 4.6 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

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En pocas líneas:

06:32 hsHoy

El Servicio Sismológico Nacional reporta de manera preliminar un sismo de magnitud 4.6 a las 00:10 horas. El epicentro se localiza a 3 kilómetros al sur de Cacahoatán, Chiapas, en las coordenadas 14.96° de latitud y -92.16° de longitud, con una profundidad de 127 kilómetros.

Sismo
Temblor reportado en Chiapas. (SSN)
06:17 hsHoy

Primer simulacro nacional 2026: ¿A qué hora sonará la alerta sísmica hoy 6 de mayo?

En caso de que el altavoz no emita correctamente el sonido de simulacro en la Ciudad de México, las instrucciones oficiales indican reportar el incidente por medio del C5 y a las autoridades locales para su seguimiento

La alerta se activará a través de los altavoces del C5, en teléfonos celulares mediante el sistema Cell Broadcast, así como en radio, televisión y redes sociales. (Infobae/Jenifer Nava Simulacro febrero 2026)
La alerta se activará a través de los altavoces del C5, en teléfonos celulares mediante el sistema Cell Broadcast, así como en radio, televisión y redes sociales. (Infobae/Jenifer Nava Simulacro febrero 2026)

No te espantes, este 6 de mayo del 2026 está programado el primer Simulacro Nacional. El ejercicio se realiza para conmemorar el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.

Leer la nota completa
06:02 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

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