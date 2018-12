Con la cara interna de su pie derecho, el ex Estudiantes buscó el palo izquierdo de Khalid Essa, pero el arquero desvió el tiro. Silencio, decepción, bronca y desilusión fueron las primeras sensaciones de los hinchas que no se habían ilusionado con terminar la gesta con una posible victoria frente al Real Madrid. A pesar del golpe sufrido, el título continental ante el Xeneize no será opacado por la pésima y previsible ejecución de Enzo Pérez.