Sin embargo, en el diálogo que mantuvo con TyC Sports, el hombre del Manchester United deslizó una frase que puso en duda su admiración hacia Lionel Messi, quien decidió alejarse del equipo nacional y no será de la partida en la gira por Estados Unidos. "La 10 se ha usado siempre. No entiendo por qué no se usa ahora. En todos los amistosos estuvo a disposición, fue una decisión que no estuvo en mis manos", dijo el ex Racing y continuó con su idea en referencia al homenaje que le rendirá la AFA al astro del Barcelona: "Si Leo vuelve, será el dueño de la 10 y de la cinta de capitán, pero si no está, la podrá usar cualquiera de los muchachos".