Kuchevasky respondió sobre la esperanza de encontrar nuevas respuestas a vacíos sociales: "No descartamos absolutamente nada. Hay mucho material que no está a disposición porque forma parte de causas que están actualmente activas. Creemos que esta documentación va a fortalecer muchas causas, pero no sabemos si va a desencadenar nuevas. Es como empezar a desarmar una gran caja de Pandora".