Sin embargo, Scaloni dio por descartada la posibilidad de continuar más allá de la gira amistosa: "Si dos meses atrás me decías que iba a dirigir L'Alcudia y que iba a ser entrenador de la Selección mayor por unos partidos, te iba a decir que no era así, no me planteo más allá. Como pensé en la Sub 20 ahora lo hago con la Mayor, lo importante es dejar sentada una base, sean dos partidos, cuatro o seis, para que el que venga tenga las cosas bastante claras".