El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (EFE/ Borja Sanchez-trillo)

La expansión de la economía española se ha reducido en dos décimas en un primer trimestre de 2026 marcado por la incertidumbre en los mercados provocada por el conflicto en Oriente Medio, según los datos de Contabilidad Nacional adelantados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Producto Interior Bruto (PIB) del país creció un 0,6% entre enero y marzo, un avance que se ha sostenido principalmente en la demanda interna, que aportó 0,4 puntos, mientras que la contribución de la demanda externa fue menor, con 0,2 puntos.

Este desempeño económico se produce en un contexto internacional condicionado por la guerra en Irán y la volatilidad de los precios energéticos gracias en gran parte al bloqueo en el estrecho de Ormuz, factores que han limitado la capacidad de recuperación de las ventas al exterior y han situado a la demanda interna como el principal motor del crecimiento reciente.

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El gasto de las familias, por su parte, aumentó en este periodo en la misma proporción que el PIB, un 0,6%, mientras que la inversión apenas subió un 0,1% y el consumo público, un 0,2%. En contraste, las exportaciones cayeron un 0,5% y las importaciones, un 1,2%, reflejando la debilidad del sector exterior.

(Noticia en ampliación)

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