A los 13 años fue campeón del gran desafío de su vida: le diagnosticaron leucemia y debió afrontar un extenso proceso de recuperación. "Me sentía muy débil, no podía ni ir al colegio. Me sentía mal. Quería estar todo el tiempo acostado. No podía ni comer, no tenía hambre. Llegó un momento en que estaba flaco, no quería comer ni nada", le relató a Infobae hace un año atrás, cuando el entrenador Diego Aguirre decidió ascenderlo a entrenar con Primera.