México

Rescatan a leona maltratada en Chalco: autoridades aseguran inmueble y buscan a los responsables

Operativo de rescate tras denuncia anónima

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Rescate animal Leona Edomex Chalco
Autoridades rescataron a leona de 8 meses en Chalco Edomex (FGJEM)

Una leona de aproximadamente ocho meses de edad fue rescatada por autoridades estatales y federales tras ser localizada en condiciones de abandono dentro de un inmueble en la colonia Jardines del municipio de Chalco.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en coordinación con diversas instituciones de seguridad y protección ambiental.

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De acuerdo con información oficial, la intervención se llevó a cabo luego de que una denuncia anónima alertara sobre la presencia de una felina que presuntamente sufría maltrato animal. En respuesta, la FGJEM inició una carpeta de investigación por el posible delito y recabó pruebas para solicitar una orden judicial.

El cateo fue autorizado por un juez y ejecutado con apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Guardia Nacional, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), así como elementos de la policía municipal y Protección Civil.

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Durante la diligencia, los agentes localizaron a una felina de la especie Panthera leo, que se encontraba en un espacio inadecuado y sin las condiciones mínimas para su bienestar.

Condiciones de abandono y riesgo

Rescate animal Leona Edomex Chalco
El predio donde fue rescatada la leona, fue asegurado por las autoridades (FGJEM)

Según el dictamen de un especialista zootecnista de PROFEPA, el ejemplar no contaba con un área segura ni con infraestructura adecuada para su resguardo. Además, presentaba signos visibles de abandono, lo que podría constituir un caso claro de maltrato animal.

Las autoridades destacaron que la posesión de fauna silvestre, especialmente especies exóticas como leones, requiere permisos especiales y condiciones estrictas para garantizar su integridad y la seguridad de las personas.

Tras su rescate, la leona fue trasladada a un zoológico —cuyo nombre no fue revelado por las autoridades— donde recibirá atención veterinaria especializada y será evaluada integralmente para determinar su estado de salud.

El objetivo es estabilizar al animal y, en caso de ser viable, integrarlo a un entorno adecuado donde pueda desarrollarse en condiciones óptimas. Expertos en vida silvestre analizarán su comportamiento, nutrición y posibles secuelas derivadas del encierro.

Inmueble asegurado y líneas de investigación abiertas

El inmueble donde fue localizada la felina quedó asegurado y bajo custodia permanente de la policía municipal. Paralelamente, la FGJEM continúa con las investigaciones para identificar al propietario del predio y a posibles responsables del cuidado del animal.

Las autoridades también buscan a testigos que puedan aportar información relevante para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

Maltrato animal: delito en aumento

Centro Canino
Aumentaron las penas por maltrato animal en el Edomex (@MrElDiablo8)

Este caso pone nuevamente sobre la mesa la problemática del maltrato animal y la tenencia ilegal de especies exóticas en la entidad. De acuerdo con especialistas, estos casos no solo afectan a los animales, sino que también representan un riesgo para la seguridad pública.

Organismos ambientales han reiterado la importancia de denunciar cualquier situación sospechosa y evitar la compra o posesión de fauna silvestre fuera de los canales legales.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para reportar casos de maltrato animal y tráfico ilegal de especies. La colaboración ciudadana, señalaron, es clave para detectar este tipo de delitos y proteger la biodiversidad.

Cabe recordar que en días pasados se aprobó la ley contra el maltrato animal en la entidad, donde se pueden alcanzar penas de cárcel con penas de 35 años.

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