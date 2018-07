"Me voy conforme porque este partido nos sirve y mucho para lo que viene. Claramente no me iba a quedar con lo hecho el fin de semana pasado (ndr: en referencia a la goleada sobre Central Norte) porque esa no era la realidad. Este fue un partido más real, más parecido a lo que vamos a jugar próximamente y desde ese lugar nos preparamos diferente. Me voy conforme porque al partido lo jugamos, a veces el rival no te deja jugar, no deja que tengas tiempos y manejos para que puedas desestabilizar desde el juego. Lo que viene va a ser así, partidos de mucha fricción, de intensidad y los partidos van a estar ahí, en la fricción y en la jerarquía, así abrimos el partido hoy".