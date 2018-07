Del otro lado, la mirada fue similar. A pesar de la dura derrota, en Central Norte de Salta valoraron el gesto de deportividad de River, que nunca los subestimó. "Me parece bien lo que hicieron. Una forma de respetarnos es ir de frente y sacando la diferencia que sacaron. Siendo jugador y estando de su lado, jugaría hasta donde no pueda más. El técnico no los debe haber dejado levantar el pie del acelerador. Esta bien, es su trabajo, y es una copa importante para ellos", señaló Franco Turús, defensor del equipo del Ascenso.