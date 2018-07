"Sabés que no soy mucho de hablar ni de escribir, pero me siento muy dolido cómo la dirigencia de Independiente trataron a mis jugadores cuando fueron humildemente a pedir las camisetas y a llevarles ellos las camisetas. Nos trataron como si fuéramos peor que a un mendigo, no sé como decirte las palabras como para no ofender a nadie. Pero no ofender a nadie, no de ellos, porque mis jugadores humildemente fueron a pedirle una camiseta y los ningunearon. Y decirles que no había ningún problema que si me la querían cobrar yo se las hubiese pagado, y que eso no se hace. Nosotros fuimos con mucho respeto. Y que bueno, que ojalá ellos, alguien les devuelta la misma manera que nos atendieron a nosotros, porque los chicos lo único que querían era un recuerdo, una camiseta, un pantalón, y los tuvieron afuera del vestuario diciéndole ahora les damos, y los chicos sin bañarse para esperar que le dieran la camiseta. La verdad que a comparación con otros equipos que han hecho con los jugadores, sin ir más lejos con Atlas invitarlos a cenar (River tuvo esta actitud con el equipo de la Primera D tras el encuentro), los chicos son muy humildes los míos, pero la verdad que me hicieron sentir muy mal. Los hice salir yo de la puerta del vestuario diciéndole que nosotros no eramos un mendigo para pedir una camiseta. Así que esas personas que estaban a cargo que no los conozco ni me interesan, porque en ningún momento se presentaron y los hicieron esperar en la puerta del vestuario, ojalá a ellos les toque alguna vez pasar el mal momento que me hicieron pasar a mí y a mis jugadores. Y que se guarden la camiseta, que se las guarden pero bien guardadas, y decirles que de parte mía, de Donato Lanzillotta, muchas gracias".