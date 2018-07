Lanzillotta: "Dijeron sí, en quince minutos entregamos y en ningún momento escuché esto que usted dice. Yo no me creo inferior a nadie, sí me sentí inferior. No yo, mis chicos porque yo si quiero te compro un equipo de camisetas, pero ese no es el hecho porque mis chicos fueron con la camiseta en la mano para entregársela a tus jugadores para hacer el cambio y tus jugadores en ningún momento fueron a nuestro vestuario. Y si los chicos no volvieron más fue por orden mía. Así que cada uno lo sienta a su manera, vos tendrás tus razones y yo las mías. Ustedes le dijeron a mi utilero, que es un hombre de edad, que las junte y vuelva y cuando fue le dieron una sola. Se vino riendo y me dijo: 'me hicieron esperar como media hora por una camiseta'. Yo le dije que no se hiciera problemas. Le dijeron que fuera para hacer el intercambio por una sola camiseta, ¿me están cargando?".