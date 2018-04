"Es difícil dar una postura. Yo miraba el partido de Platense contra Colegiales del sábado a la tarde y no se podía jugar a la pelota. Imaginate un día después que cayó mucha más agua… Es difícil, no sé cómo estaba la cancha de Gimnasia, dicen que estaba bien pero eso depende mucho del árbitro y de los capitanes y de lo que piensen los dos equipos. Si no estaba en condiciones para jugar no se juega y listo. Tampoco vas a jugar si no se puede. El partido Platense-Colegiales fue una clara muestra de que no se podía jugar, por momentos el de Defensa y Justicia-Central parecía lo mismo… Es difícil, el que quiere ver un espectáculo es difícil pero bueno, si se quiere jugar como sea tal vez se podría haber jugado pero al fútbol está bueno verlo desde otro punto de vista".