"Estaba viajando y me enteré cuando me lo comunicó la Superliga, que tomó la decisión. Sin dudas que hay que cuidar el espectáculo porque estamos en una definición de torneo. El campo no estaba bien y se podía perjudicar el marco del encuentro. Es importante tratar de que estos partidos salgan de la mejor manera para evitar las suspicacias. Si esa fue la situación, está muy bien", aseguró.